На Украине заявили, что «точно покупают» российский газ

Украина «точно» покупает российский газ, который поступает в Европу через газопровод «Турецкий поток». Об этом в эфире украинского телемарафона заявил первый замглавы энергетического комитета Рады Алексей Кучеренко.

«Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я, к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через «Турецкий поток» и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — подчеркнул он.

9 апреля МО России сообщило, что ВСУ с применением восьми беспилотных летательных аппаратов совершили атаку по компрессорной станции «Кореновская». Все украинские дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны и огневыми группами, подчеркнули в ведомстве. Ущерба станции не было допущено. В Минобороны назвали атаку по международному энергетическому объекту «намеренной».

После этого Турция заявила, что изучит сведения минобороны России об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток».

Ранее главы МИД России и Турции провели переговоры в Анталье.