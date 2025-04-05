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Немецкий политик допустил возобновление поставок газа из России

Премьер Тюрингии допустил поставки газа из РФ в ФРГ после конфликта на Украине
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IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Премьер федеральной земли Тюрингия в центре Германии Марио Фогт в интервью Der Berliner Zeitung допустил, что в будущем Россия снова будет поставлять газ ФРГ.

Согласно материалу, политику задали такой вопрос в связи с ростом цен на энергоносители. Фогт ответил, что возобновление поставок российского газа можно себе представить, но только после окончания конфликта на Украине.

«Три года морализаторской внешней политики — и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы. Сейчас мы переживаем возрождение Realpolitik (реальной политики. — «Газета.Ru»), когда другие государства действуют, четко руководствуясь своими интересами. Самое время и нам отбросить нашу наивность», — сказал премьер-министр.

На этой неделе премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что антироссийские санкции вредят странам — членам Европейского союза гораздо больше, чем президенту РФ Владимиру Путину. По его мнению, руководству Германии стоит последовать примеру американских властей и рассмотреть возможность смягчения рестрикций против РФ. Он подчеркнул, что «карательные меры» в отношении Москвы утратили свою актуальность, поэтому Берлину необходимо начать налаживать отношения с российской стороной.

Ранее «Газета.Ru» писала, какие страны Европы готовы первыми вернуться к налаживанию отношений с Россией.

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