Украина нарастила импорт природного газа вдвое с начала февраля. Об этом пишет «Страна.ua».

В первую неделю февраля страна импортировала по 10-16 млн кубометров ежедневно, а к 14 февраля размер импорта газа достиг 22,6 млн кубометров газа за день.

До этого на Украине заявили, что из-за обстрелов не могут получать нужное количество газа.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева стать газовым хабом для Евросоюза. По его словам, Киев заинтересован в контрактах по поставкам сжиженного газа. Он отметил, что данную идею поддерживают американские партнеры, а реализация этого плана обезопасит Украину и всю Европу.

Ранее эксперт назвал цели ударов ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины.