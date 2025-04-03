Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума

Уровень запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достиг абсолютного минимума. Об этом говорится в Telegram-канале «Газпрома».

«На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)», – говорится в публикации.

В «Газпроме» добавили, что в этом сезоне к концу первого квартала отобрано 7,3 млрд куб. м, что на треть больше, чем было закачано летом.

3 марта «Газпром» сообщил, что к началу следующего зимнего сезона Европа подойдет с опустевшими подземными хранилищами газа (ПХГ), поскольку она ускоренно расходует запасы голубого топлива. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на которые ссылается российский энергетический холдинг, на 28 февраля, последний день календарной зимы, в европейских ПХГ было 39,2 млрд куб. м газа. Это 38,5% от объема хранилищ и на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.

В «Газпроме» добавили, что Европе, учитывая сокращение надежных источников поставок газа, этим летом будет сложно наполнить свои ПХГ и основательно подготовиться к зиме.

Ранее Украина нарастила импорт природного газа вдвое.