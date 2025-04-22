Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X написал, что украинские беженцы ездят на дорогих автомобилях, купленных на налоги ирландских налогоплательщиков.

Боуз отметил, что власти Ирландии бесплатно ремонтируют машины беженцев с Украины.

«Они освобождены от многих автомобильных налогов, за которые несут ответственность обычные налогоплательщики», — поделился журналист.

До этого врач-онколог Томаш Саросек в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag сообщил, что поляки выражают беспокойство по поводу роста числа украинских граждан в стране, полагая, что это негативно сказывается на доступности медицинских услуг.

Он добавил, что многие поляки связывают трудности с получением медицинской помощи с наплывом граждан Украины. Местные жители регулярно выражают недовольство по поводу увеличения времени ожидания приема у специалистов и нехватки мест в больницах.

Также портал Novinky со ссылкой на министерство труда и социальных дел республики сообщал, что в Чехии трудоустроились 155 тысяч украинских беженцев.

Ранее украинцы стали жертвами мошенников в Польше.