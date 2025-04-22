Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирландский журналист рассказал, на что идут деньги налогоплательщиков Ирландии

Боуз: налогоплательщики тратят миллиарды на украинских беженцев с дорогими авто
close
Gleb Garanich/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X написал, что украинские беженцы ездят на дорогих автомобилях, купленных на налоги ирландских налогоплательщиков.

Боуз отметил, что власти Ирландии бесплатно ремонтируют машины беженцев с Украины.

«Они освобождены от многих автомобильных налогов, за которые несут ответственность обычные налогоплательщики», — поделился журналист.

До этого врач-онколог Томаш Саросек в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag сообщил, что поляки выражают беспокойство по поводу роста числа украинских граждан в стране, полагая, что это негативно сказывается на доступности медицинских услуг.

Он добавил, что многие поляки связывают трудности с получением медицинской помощи с наплывом граждан Украины. Местные жители регулярно выражают недовольство по поводу увеличения времени ожидания приема у специалистов и нехватки мест в больницах.

Также портал Novinky со ссылкой на министерство труда и социальных дел республики сообщал, что в Чехии трудоустроились 155 тысяч украинских беженцев.

Ранее украинцы стали жертвами мошенников в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами