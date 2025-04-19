Власти Чехии рассказали, сколько украинских беженцев нашли в стране работу

Novinky: в Чехии трудоустроились 155 тысяч беженцев с Украины

В Чехии трудоустроились 155 тысяч украинских беженцев, сообщает портал Novinky со ссылкой на министерство труда и социальных дел республики.

По данным портала, речь идет о гражданах Украины, которым чешские власти предоставили статус временной защиты. Всего в Чехию прибыли 368 тысяч украинцев.

Среди всех беженцев с Украины в Чехии 28% составляют дети и граждане преклонного возраста. Трудоспособными являются 265,4 тысячи беженцев, из них 60% — женщины.

Отмечается, что те, кто прожил в Чехии более 2 лет, могут получить специальный ВНЖ. Для того их годовой доход должен быть 440 тысяч крон (около $20 000). Дополнительный доход на каждого члена семьи должен составлять 110 тысяч крон ($5 000) для того, чтобы они также могли претендовать на получение ВНЖ.

До этого австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм заявила, что украинские беженцы в Австрии отличаются от других иностранцев, которые просят убежище, тем, что получают все льготы сразу. Это становится поводом для манипуляций, поэтому такую практику надо прекратить.

Ранее в Европе заявили, что находятся «у самой грани» из-за украинских беженцев.