Поляки выражают беспокойство по поводу роста числа украинских граждан в стране, полагая, что это негативно сказывается на доступности медицинских услуг. Врач-онколог Томаш Саросек в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag отметил, что такие настроения указывают на снижение симпатий к украинцам среди населения Польши.

«Жалобы польских пациентов на украинцев и мнение о том, что они создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отражают общую тенденцию в стране: симпатия к украинцам уменьшается, и не все довольны их численностью», — сказал Саросек.

Он добавил, что многие поляки связывают трудности с получением медицинской помощи с наплывом граждан Украины.

Местные жители регулярно выражают недовольство по поводу увеличения времени ожидания приема у специалистов и нехватки мест в больницах. Эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда уточнил, что ожидание приема у эндокринолога или хирурга может занять до года. Специалисты считают, что такая ситуация усиливает социальное напряжение и способствует формированию негативного отношения к украинским мигрантам в польском обществе.

4 апреля директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что проблема интеграции значительного числа украинских беженцев в Польше становится все более острой для поляков.

Ранее украинцы стали жертвами мошенников в Польше.