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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа 22 апреля днем приостановила торги на срочном рынке
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Днем 22 апреля Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке, сообщает официальный сайт площадки.

«Торги на Срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении биржи.

Сообщение на сайте торговой площадки было опубликовано в 13:51 часов мск. На срочном рынке ведется торговля фьючерсами и опционами с определенным сроком исполнения.

18 апреля индекс Мосбиржи резко вырос на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он рассчитывает получить от российской стороны ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе.

18 апреля в ходе торгов на Московской бирже курс юаня опускался ниже 11 рублей, что произошло впервые с июня прошлого года.

На минимуме китайская валюта доходила до 10,98 рубля. Одновременно индекс Мосбиржи вырос до максимальных с 4 апреля 2892 пунктов. С прошлой недели он прибавил почти 300 пунктов.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара и юаня к лету.

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