Курс китайской валюты к рублю упал до минимума

Курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с лета 2024 года

В ходе торгов на Московской бирже курс юаня опускался ниже 11 рублей, что произошло впервые с июня прошлого года, свидетельствуют данные торговой площадки.

На минимуме китайская валюта доходила до 10,98 рубля. Одновременно индекс Мосбиржи вырос до максимальных с 4 апреля 2892 пунктов. С прошлой недели он прибавил почти 300 пунктов.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал курс доллара, евро и юаня к рублю на следующую неделю. По его словам, доллар составит 80–83 рубля, евро — 92–95 рублей, юаня — 11–11,5 рубля.

По его словам, апрельский спад нефтяных котировок отразится на курсе рубля ближе к концу весны. Финансист уточнил, что существенным для национальной валюты остается фактор геополитики — дипломатические контакты России и США в последнее время оживились, хотя в целом в этих переговорах пока сохраняется много неопределенности.

Шепелев заключил, что против укрепления рубля в ближайшее время может выступить активизация спроса на валюту со стороны тех, кто собирается отправиться за рубеж на майские праздники.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара и юаня к лету.