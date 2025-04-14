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Экономист спрогнозировал курс доллара и юаня к лету

Экономист Зельцер: к лету юань подорожает до 12 рублей, доллар — до 90 рублей
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Kin Cheung/AP

К лету юань подорожает до 12 рублей, а доллар — до 90 рублей. Вероятность роста их курсов выше, чем падения, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«После мартовского обвала курсов иностранных валют с начала года на 25% их волатильность была высокой. Курсы перепроданы. Теперь инвалюты в апрельском отскоке. Дальше курсы зарубежных валют будут, скорее всего, расти. Валюты априори — не инвестиционный актив. Это инструмент снижения рисков экспортеров и импортеров. Подходит, конечно, для спекуляций, и для потребительских трат на заграничные товары и услуги. Например, для оплаты импорта и туризма. Сейчас курсы, однозначно, намного привлекательнее, чем в начале года, примерно на четверть стоимости», — отметил экономист.

11 апреля доллар стоил около 84 рублей, юань — более 11,5 рубля.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что при сохранении геополитической ситуации средний курс доллара во втором квартале составит 93 рубля, евро — 101 рубль, юаня — 12,8 рубля, а в четвертом квартале — 98 рублей, 107 рублей и 13,3 рубля соответственно.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупредил о долларе по 100 рублей.

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