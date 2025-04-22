«Бандитские формирования»: в Госдуме оценили перспективу запрета коллекторов

В России есть все необходимые регламенты для контроля за деятельностью коллекторов, а все жалобы жителей на представителей этой сферы немедленно разбираются. Поэтому вводить полный запрет на их работу не планируется, — href=«https://nsn.fm/society/deputat-kiryanov-oproverg-zapret-kollektorov-v-rossii» target=«_blank»>рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

Деятельность коллекторов сегодня контролируют госорганы, они включены в реестр службы судебных приставов. Все спорные ситуации с этими специалистами находятся под пристальным вниманием законодателей, заверил депутат.

«В определенный момент времени коллекторами стали называться бандитские формирования, такой имидж сложился, — согласился он. — Но сегодня коллекторские агентства – это структуры, деятельность которых регламентирована пошагово».

Сегодня в России предусмотрены все необходимые ограничения, направленные на то, чтобы людей не беспокоили: например, они распространяются на телефонные звонки на работу, родственникам и так далее, заключил Кирьянов.

Напомним, депутаты ЛДПР предложили объявить незаконной деятельность коллекторов. Они также призвали предоставить заемщикам право требовать от кредитора запрета на привлечение третьих лиц к возврату просроченной задолженности.

Ранее российские банки выступили против запрета на работу коллекторов.