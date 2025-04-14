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Российские банки выступили против запрета на работу коллекторов

Президент Ассоциации банков РФ Тосунян: запрет коллекторов чреват проблемами
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Depositphotos

Коллекторские агентства не используют в своей работе силовые методы, так как такие приемы уже попадают под криминал. Запрещать их деятельность полностью будет неправильно, так как это профессиональная работа, которая сегодня существует во всех странах, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, комментируя в беседе с НСН соответствующую инициативу.

Напомним, депутаты ЛДПР предложили объявить незаконной деятельность коллекторов. Они также призвали предоставить заемщикам право требовать от кредитора запрета на привлечение третьих лиц к возврату просроченной задолженности. Тосунян заявил, что относится к инициативе отрицательно, так как такой работой должны заниматься специалисты, а не кредиторы.

«Эта деятельность должна быть регламентирована, не надо путать ее с криминальными структурами, — заявил он. — Это юридическая деятельность. Коллекторские агентства не прибегают к силовым методам, это уже криминальная деятельность».

Вместо запрета коллекторов он призвал запретить незаконные методы вымогательства средств тем, кто имеет законный статус, в том числе банкам. Есть смысл более тщательно следить за этой сферой, так как зачастую финансовые организации создают свои специальные подразделения, работающие как самостоятельные структуры, отметил он.

Его поддержал и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков – он назвал инициативу «дешевой акцией» и «популизмом». Если коллекторских агентств не будет, их работу начнут делать банки, причем с нарушениями, считает он.

«Будут тогда просто нелегальные коллекторы, которые будут выкручивать руки, угрожать пистолетом, а претензии к ним предъявить будет сложно. Они нигде не будут зарегистрированы, их будет сложнее искать», — заключил парламентарий.

Ранее в Совбезе призвали проконтролировать деятельность коллекторов.

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