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Дума предложит запретить коллекторов

РИА Новости: ЛДПР предложила делегализовать коллекторов
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Depositphotos

В ЛДПР предложили объявить незаконной деятельность коллекторов. Об этом пишет РИА Новости.

«Предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — сообщили в партии.

Также заемщикам предложили предоставить права потребовать от кредитора запрета на привлечение третьих лиц к возврату просроченной задолженности, чтобы взыскание долгов проводилось исключительно в рамках правового поля.

До этого сообщалось, что спрос на коллекторов в России в 2024 году вырос в два раза. Чаще всего таких работников ищут в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Саратове и Кургане. При этом спрос на такие вакансии выше у женщин, нежели мужчин.

Зарплаты коллекторов в России за последний год выросли на 9% и составили в среднем 120 тысяч рублей в месяц.

Ранее банки втрое нарастили продажи ипотечных долгов коллекторам.

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