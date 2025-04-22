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В ЕК рассказали об очередях из желающих работать с Евросоюзом

Глава ЕК фон дер Ляйен: страны выстраиваются в очередь ради сотрудничества с ЕС
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Yves Herman/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с Евросоюзом. Об этом пишет газета Politico.

По словам главы Еврокомиссии, это происходит на фоне все более непредсказуемой глобальной обстановки из-за торговых пошлин США.

«В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с нами», — поделилась фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас глобальный порядок претерпевает «более глубокие изменения, чем когда-либо после окончания холодной войны».

До этого газета Times писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с Европейским союзом.

Также фон дер Ляйен говорила, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Запад, каким его все знали, перестал существовать.

Ранее глава дипломатии ЕС призвала США не разрушать взаимное сотрудничество.

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