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Hyundai обратился в Роспатент за регистрацией новых товарных знаков

Роспатент: Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России
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Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента.

Уточняется, что компания из Южной Кореи теперь вновь имеет право производить и продавать в России автомобильную технику различного назначения. В том числе легковые автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Остальные новые патенты Hyundai касаются комплектующих — двигателей, шин, амортизаторов.

«В условиях, когда многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России, такие действия Hyundai могут свидетельствовать о желании сохранить присутствие на российском рынке и юридически защитить свои ключевые активы», — пояснила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, которая добавила, что Hyundai оплатил пошлины за регистрацию.

При этом, как заявили агентству в самой компании, пока о возвращении Hyundai речь не идет.

Накануне автоэксперт Игорь Моржаретто также отметил, что другой южнокорейский бренд автомобилей Kiaоформил регистрацию четырех новых товарных знаков в России — но это не означает, что компания вернется в РФ.

Ранее стало известно, какой японский бренд может вернуться в Россию.

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