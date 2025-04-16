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Стало известно, какой японский бренд может вернуться в Россию

Автоэксперт Мосеев: Toyota заинтересована в возвращении на российский рынок
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Global Look Press

Японская компания Toyota заинтересована в переговорах с российскими дилерами о возвращении на рынок РФ. Об этом в разговоре с aif.ru заявил автоэксперт Олег Мосеев.

«Информация о возвращении Toyota на российский рынок — сейчас на поверхности. Компания активно общается с дилерами. Корейские и японские бренды, в отличие от европейских, почти все не сжигали мосты. Они оказались гораздо мудрее, при этом зависимость от правительства у них была меньше, поскольку руководство этих стран не вело агрессивной политики», — отметил эксперт.

До этого топ-менеджер компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что возвращения автобрендов, которые ушли с российского рынка, стоит ждать не раньше, чем через два-три года.

Он подчеркнул, что никаких работ и движений по возобновлению прямых поставок на данный момент нет.

Иванов отметил, что информация о возвращении иностранных брендов в Россию в медиа является негативным фактором, который влияет на российский автомобильный рынок.

15 апреля южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что компания Kia обновила план по продажам автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок.

Бизнес-стратегия Kia была скорректирована с учетом международной ситуации, в которой перспективы завершения украинского конфликта «растут» с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Как ожидается, «возвращение на рынок окажет положительное влияние с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределенности», сказано в сообщении.

Ранее россиянам рассказали, почему автомобиль в Китае стоит дешевле, чем в России.

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