Россиянам рассказали, зачем Kia зарегистрировала новые товарные знаки в РФ

Регистрация автомобильной компанией Kia четырех новых товарных знаков в России не значит, что компания вернется в РФ. Об этом в интервью с RT заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«То, что там сообщают СМИ, что зарегистрировали, это не значит, что они сейчас вернутся. Они в какой-то мере поддерживают снабжение запчастями, поддерживают гарантийное обслуживание, но не более того. Случится возвращение когда-нибудь? Я надеюсь, что когда-нибудь случится, но пока для этого нет официальных никаких поводов. Если случится, они на всякий случай поддерживают свои бренды с точки зрения патентного права», — подчеркнул специалист.

О том, что Kia зарегистрировала новые товарные знаки в РФ, стало известно 21 апреля. Отмечалось, что один из них позволит компании проектировать автомобильные заводы и промышленные предприятия. Два других — производить масла, машины, а также обслуживать их. Четвертый зарегистрированный товарный знак — Kia Connect.

В апреле появилась информация, что Kia собирается вернуться в Россию. Такая информация просочилась в СМИ, после чего компания стала уверять, что журналисты их неправильно поняли.

Дилеры «Авилон» и «Рольф» прогнозируют, что при немедленной отмене санкций против России Hyundai Motor, владеющей Kia, понадобится от полутора до трех лет на реинтеграцию в российский авторынок.

На данный момент Kia только готовит почву к возвращению в Россию, поэтому о восстановлении полного цикла деятельности говорить рано, полагает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Ранее стало известно, какой японский бренд может вернуться в Россию.