Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота выросла более чем на 2%, обновив исторический рекорд и превысив $3400 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 09:12 по московскому времени, цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex увеличивалась на $72,04, или на 2,16%, относительно предыдущего закрытия, до 3400,44 доллара за тройскую унцию.

До этого стоимость золота на Comex установила другой исторический рекорд. Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex выросла на 2%, достигнув $3300 за тройскую унцию. Цена июньского фьючерса на золото увеличивалась на $61,22 (+1,89% относительно предыдущего закрытия), до $3 301,62 за тройскую унцию.

3 апреля стоимость золота на Comex также обновила рекорд. За время торгов фьючерсы на поставку драгоценного металла впервые достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма).

После этого стоимость золотых резервов РФ также обновила рекорд, достигнув $229 млрд.

Ранее в Шереметьево иностранец пытался контрабандой провезти цепь за 8,6 млн рублей.