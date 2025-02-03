Эксперт заявил о вреде низкой безработицы для развития бизнеса в России

Рекордно низкий уровень безработицы в России — 2,5% — стал одной из ключевых проблем для предпринимателей в 2024 году. Это значительно сдерживает рост и масштабирование компаний. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил Владимир Моженков, бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting.

«Рынок труда в стране буквально выжжен. Сегодня это рынок работника, а не работодателя. Компании остро ощущают дефицит квалифицированных кадров, что не позволяет им развиваться и масштабироваться», — подчеркнул Моженков.

По данным Росстата, в ноябре 2024 года уровень безработицы в России снизился до рекордных 2,3%. Для сравнения, еще в 2022 году этот показатель составлял 3,7%. При этом, несмотря на высокую занятость, бизнес сталкивается с нехваткой специалистов в высокотехнологичных отраслях, логистике и сфере услуг. Одновременно растут расходы на оплату труда: по данным аналитиков, заработные платы в России увеличились на 15-18% за последний год.

Эксперт также отмечает, что ситуация усугубляется высоким уровнем текучести кадров. Компании вынуждены тратить ресурсы на постоянный поиск и обучение новых сотрудников, что снижает эффективность работы и увеличивает операционные издержки.

Моженков отметил, что ситуация будет сохраняться и в 2025 году, сдерживая рост экономики.

«В ближайшие годы бизнесу придется приспосабливаться к этим реалиям: инвестировать в автоматизацию, переквалификацию сотрудников и новые формы занятости. Это непростой, но необходимый путь», — добавил эксперт.

Согласно прогнозу, если в 2024 году рост ВВП России мог составить около 3,5-3,7%, то в 2025 году ожидается замедление до 2-2,5%.

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