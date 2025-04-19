Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ определят порядок обратного выкупа активов для зарубежных инвесторов

Путин поручил утвердить порядок выкупа активов иностранными инвесторами
close
Alexander Nemenov/Reuters

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству определить порядок обратного выкупа активов в РФ для ушедших с рынка иностранных инвесторов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства 19 апреля утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Встреча состоялась 18 марта.

В том числе президент потребовал от кабинета министров РФ определить, как будет действовать право для покинувших рынок зарубежных инвесторов на обратный выкуп активов. Речь идет об акциях компаний, которые после эскалации конфликта на Украине были отчуждены иностранцами на нерыночных условиях.

«Срок [выполнения] — 15 мая 2025 года», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что правительство обязано обеспечить защиту российских физических и юридических лиц, которые в настоящее время владеют данными активами.

Кроме того, Путин поручил кабинету министров составить перечень компаний из недружественных государств, которые ушли с российского рынка после 22 февраля 2022 года. Как отметил глава государства, этот список необходимо будет регулярно актуализировать.

Ранее журналисты раскрыли возможные требования Москвы к зарубежным фирмам, планирующим вернуться на российский рынок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами