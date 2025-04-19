В РФ определят порядок обратного выкупа активов для зарубежных инвесторов

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству определить порядок обратного выкупа активов в РФ для ушедших с рынка иностранных инвесторов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства 19 апреля утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Встреча состоялась 18 марта.

В том числе президент потребовал от кабинета министров РФ определить, как будет действовать право для покинувших рынок зарубежных инвесторов на обратный выкуп активов. Речь идет об акциях компаний, которые после эскалации конфликта на Украине были отчуждены иностранцами на нерыночных условиях.

«Срок [выполнения] — 15 мая 2025 года», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что правительство обязано обеспечить защиту российских физических и юридических лиц, которые в настоящее время владеют данными активами.

Кроме того, Путин поручил кабинету министров составить перечень компаний из недружественных государств, которые ушли с российского рынка после 22 февраля 2022 года. Как отметил глава государства, этот список необходимо будет регулярно актуализировать.

Ранее журналисты раскрыли возможные требования Москвы к зарубежным фирмам, планирующим вернуться на российский рынок.