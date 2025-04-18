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В США раскрыли требование России к желающим вернуться компаниям

Bloomberg: Россия потребует передачи технологий от желающих вернуться компаний
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минфин разработал некоторые предложения по условиям возвращения западных компаний в Россию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле.

Утверждается, что желающие вернуться на российский рынок компании должны будут передать Москве технологии, а также локализовать часть производственных процессов в стране. При этом в ходе рассмотрения заявок власти будут спрашивать мнение их российских конкурентов.

В конце февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Как отметил Балынин, дополнительная конкуренция — это один из важных атрибутов рыночной экономики, и, в отличие от недружественных стран, Россия ее поддерживает и не инициирует введение каких-либо санкций в отношении иностранных компаний, не запрещает торгово-экономические отношения.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.

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