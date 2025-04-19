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Путин поручил составить список ушедших из РФ иностранных компаний

Путин поручил составить список компаний, ушедших из РФ на фоне СВО
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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил составить перечень компаний из недружественных стран, которые на фоне специальной военной операции (СВО) прекратили или сократили предпринимательскую деятельность в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение дано правительству РФ со сроком исполнения до 15 мая. Оно должно утвердить и на постоянной основе актуализировать данный список. Отчет главе государства следует предоставлять ежеквартально.

Кабмин также просят предусмотреть информацию об условиях прекращения или сокращения деятельности компаниями, а также об их акционерах, владельцах и иной информации.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле ранее сообщило о том, что Минфин разработал некоторые предложения по условиям возвращения западных компаний в Россию. Утверждается, что желающие вернуться на российский рынок компании должны будут передать Москве технологии, а также локализовать часть производственных процессов в стране. При этом в ходе рассмотрения заявок власти будут спрашивать мнение их российских конкурентов.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.

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