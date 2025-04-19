Путин поручил составить список ушедших из РФ иностранных компаний

Президент России Владимир Путин поручил составить перечень компаний из недружественных стран, которые на фоне специальной военной операции (СВО) прекратили или сократили предпринимательскую деятельность в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение дано правительству РФ со сроком исполнения до 15 мая. Оно должно утвердить и на постоянной основе актуализировать данный список. Отчет главе государства следует предоставлять ежеквартально.

Кабмин также просят предусмотреть информацию об условиях прекращения или сокращения деятельности компаниями, а также об их акционерах, владельцах и иной информации.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле ранее сообщило о том, что Минфин разработал некоторые предложения по условиям возвращения западных компаний в Россию. Утверждается, что желающие вернуться на российский рынок компании должны будут передать Москве технологии, а также локализовать часть производственных процессов в стране. При этом в ходе рассмотрения заявок власти будут спрашивать мнение их российских конкурентов.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.