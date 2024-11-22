Юрист рассказал о последствиях банкротства для россиян

Прохождение процедуры внесудебного банкротства может грозить россиянам рядом ограничений. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Закон и Налоги» Алексей Гатин, передает Pravda.Ru.

Однако он отметил, что эти ограничения нельзя назвать критическими. По его словам, после признания несостоятельным человек не сможет взять кредит без указания на то, что он был признан банкротом, в течение пяти лет.

«Но новые кредиты банк может выдавать. В принципе, даже после процедуры банкротства выдают. По практике с нашими клиентами мы это видим. Не может занимать руководящую должность, быть генеральным директором. Это, наверное, остальные вещи, которые как-то могут влиять. А остальное вообще незначительно», — сказал Гатин.

Статистика «Федресурса» до этого показала, что в третьем квартале этого года 12,6 тыс. должников были объявлены банкротами во внесудебном порядке, это на 3,3 тыс. больше, чем за весь 2023 год. С начала 2023 года статус финансово несостоятельных получили 23,3 тыс. человек, а за все время существования внесудебного банкротства в стране — 41,7 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянин доказал бездействие приставов и отсудил у них более миллиона рублей.