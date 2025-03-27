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Российским угольным предприятиям грозят массовые банкротства

Минэнерго РФ предупредило о риске массовых банкротств угольных предприятий
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

В России существует риск массовых банкротств угольных предприятий из-за кризисной ситуации в этой отрасли. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Минэнерго.

В данный момент в предбанкротном состоянии находятся 27 угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн т в год, говорится в материалах ведомства, подготовленных в рамках антикризисной программы угольной промышленности.

Еще у 62 предприятий с общей добычей 126 млн т в год убыток «выше среднеотраслевого».

По данным Минэнерго, добыча угля в прошлом году в России составила 438,6 млн т (-0,2% к 2023 году). Исходя из этого на грани банкротства находятся предприятия, обеспечивающие около 9% добычи, еще 29% существуют в зоне риска.

25 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании Kpler писала, что поставки российского энергетического угля в Китай за 20 дней марта рухнули на 49% относительно аналогичного периода 2024 года.

Ранее сообщалось, что поставки российского угля начали останавливать из-за убытков.

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