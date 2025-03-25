Морские поставки российского угля в Китай обрушились

Поставки российского энергетического угля в Китай за 20 дней марта рухнули на 49% относительно аналогичного периода 2024 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании Kpler.

Годом ранее средняя отгрузка за неделю составляла 534 тыс. тонн, а теперь — 251 тыс. Поставки в остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали на 6%, до 614 тыс. тонн в неделю.

В целом, как пишет издание, Китай потребляет около 5 млрд тонн угля в год, из них на импорт приходится 5%. Даже небольшое снижение внутреннего спроса может существенным образом сказаться на поставках из-за рубежа, отмечает газета.

Как отметил партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, объем закупок со стороны Китая снизился на фоне большого объема складских запасов угля в китайских портах.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NEFT Research написал, что доходность экспорта российского коксующегося угля в середине марта после роста в начале месяца снизилась на 7–10%.

Ранее стало известно, что Россия резко нарастила поставки ключевых металлов в одну страну.