В РФ работники-совместители смогут получать выплаты на время поиска работы

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому сокращенные на основной работе работники-совместители смогут получать выплату за период нового трудоустройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

«Законопроект прошел общественное обсуждение, одобрен комиссией по законопроектной деятельности и после рассмотрения в правительстве будет внесен в Государственную Думу РФ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на данный момент при сокращении штата или ликвидации организации могут получать выплаты могут только те работники, которые на момент увольнения не работают по совместительству.

Авторы инициативы предлагают закрепить в Трудовом кодексе права совместителей, уволенных с основного места работы, сохранить за собой право получать выплаты на время поиска нового места для трудоустройства.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина до этого рассказала о самых выгодных способах уволиться с работы.

Она порекомендовала выходить в отпуск с последующим увольнением. Последним рабочим днем станет завершающий день отпуска, а это значит, что работник получит отпускные и зарплату за отработанное время.

Ранее в РФ сравнили зарплаты курьеров с доходом людей с высшим образованием.