Стали известны реальные зарплаты курьеров в России

Бурма: в хорошие месяцы курьеры могут зарабатывать до 120 тысяч рублей

Статистика, говорящая о высоких зарплатах курьеров в России, не репрезентативна, поскольку для высокого заработка им приходится работать по 12-16 часов и рисковать здоровьем, пишут на сайте телеканала RTVI со ссылкой на сообщение представителя профсоюза работников курьерской компании СДЭК Андрея Бурмы.

Эксперт привел статистику SuperJob, согласно которой в Москве в марте в среднем курьерам предлагают 130 тысяч рублей в месяц. По его словам, это значение на 40% выше относительно марта 2024 года. Но Бурма считает, что сумма явно завышена.

По его мнению, такаю зарплата берется от того, что некоторые работодатели отчитываются о зарплатах курьеров, делая подсчет на основе курьеров, работающих «очень много часов» в ущерб своему здоровью. Кроме того, работодатели могут использовать такой заработок как рекламный ход. Большинству курьеров такая зарплата не доступна, подчеркнул Бурма.

Во второй половине марта цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! представила результаты исследования, согласно которым почти половина — 46% — опрошенных россиян планируют совмещать основную работу с дополнительным заработком в 2025 году.

Наиболее востребованными сферами для подработки стали e-commerce (сборка заказов) — 32%, HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) — 20%, такси — 19,5% и ритейл — 19%. В прошлом году самыми популярными направлениями были доставка (41%) и ретейл (27%).

Ранее были названы профессии с резким ростом зарплат.