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Треть российской обуви может оказаться суррогатом

«Известия»: треть российской обуви приходится на суррогат
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Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Около трети российской обуви приходится на суррогат — «серый» импорт, который выдает себя за отечественное производство. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания Госкомиссии по противодействию контрафакту.

Проблема стала заметной в конце 2024 – начале 2025 годов, когда в стране начала действовать обязательная маркировка обуви.

Источник в обувной промышленности рассказал изданию, что в тот момент они увидели, как расходится информация по изготовлению обуви из системы «Честный знак» и данные Росстата.

За III квартал прошлого года в системе идентификации зафиксировали 153,3 млн произведенных в РФ пар, на которые выдаются марки «Честный знак», а Росстат получил от российских производителей другие цифры. В итоге расхождение составило 39 млн пар.

Это может говорить о том, подчеркивают «Известия», что в России выдают за отечественный товар импортную обувь либо это незаконно изготовленная в стране продукция.

Источник издания заявил, что на практике это импортеры дешевой продукции, которую ввозят в Россию под видом заготовок (для такой продукции на границе нет пошлин). Там ее доводят до полной готовности — приклеивают подошвы, а затем получают на них марки, так как для «Честного знака» не нужны доказательства.

В начале апреля сообщалось, что в Россию стали чаще ввозить контрафактные игрушки, одежду, обувь и упаковочную продукцию.

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