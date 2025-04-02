В Россию стали чаще ввозить контрафактную одежду и обувь

В Россию стали чаще ввозить контрафактные игрушки, одежду, обувь и упаковочную продукцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В прошлом году сотрудники таможни выявили 5,8 млн единиц нелегальной продукции, тогда как в 2023-м число изъятых товаров составляло 4,9 млн, говорится в публикации.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель рассказала, что основной поток контрафактной продукции поступает в Россию из Китая, ОАЭ, Турции и других стран Ближнего Востока. Лидерами по количеству выявленных подделок в 2024 году стали детские куклы, добавила она. Часть продукции при этом может поступать через параллельный импорт.

Опрошенные изданием эксперты сообщили, что контрафакт могут переупаковывать или маркировать под другим брендом, менять на него документы, смешивать с оригинальными товарами. Кроме того, может применяться разборка товаров на запчасти с последующей сборкой уже внутри России.

В конце января председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что на маркетплейсах растет объем контрафактной продукции, что напрямую связано с расширением интернет-торговли. Он добавил, что в прошлом году в тестовом режиме запустили обязательную маркировку еще на семь видов товаров, в том числе парфюм, косметику, бытовую химию, так как в этом сегменте фальшивок очень много.

Ранее россиянам объяснили, как распознать поддельную косметику.