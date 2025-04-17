Стало известно, сколько составил товарооборот России и Катара в прошлом году

РИА: товарооборот России и Катара в 2024 году составил $78,7 млн

Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил $78,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов», — говорится в материале.

Также агентство со ссылкой на материалы Кремля пишет, что между Катаром и РФ идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

До этого сообщалось, что Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений России и Катара с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли. Лидеры РФ и Катара обсудят также реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях. Как пишет издание, государства наращивают связи по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Катарского инвестиционного агентства.

Также Путин предложил Аль Тани обсудить события в Сирии. Российский лидер заявил, что стороны обсудят гуманитарную помощь республике.

17 апреля Тамим Аль Тани прибыл в Российскую Федерацию с официальным визитом.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.