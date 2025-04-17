Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько составил товарооборот России и Катара в прошлом году

РИА: товарооборот России и Катара в 2024 году составил $78,7 млн
close
Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил $78,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов», — говорится в материале.

Также агентство со ссылкой на материалы Кремля пишет, что между Катаром и РФ идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

До этого сообщалось, что Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений России и Катара с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли. Лидеры РФ и Катара обсудят также реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурной областях. Как пишет издание, государства наращивают связи по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Катарского инвестиционного агентства.

Также Путин предложил Аль Тани обсудить события в Сирии. Российский лидер заявил, что стороны обсудят гуманитарную помощь республике.

17 апреля Тамим Аль Тани прибыл в Российскую Федерацию с официальным визитом.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами