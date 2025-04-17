Известному европейскому бренду отказали в ликвидации юрлица в России из-за долгов

Шведскому бренду одежды и аксессуаров H&M отказали в ликвидации юрлица в России из-за долгов по отходам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что с соответствующим иском в суд обратились российские коммунальные службы. 30 тысяч рублей долга, а также пени за просрочку накопились за ввоз твердых коммунальных отходов из помещений бренда в Саратовской области.

«Возможность окончательного ухода компании из РФ заблокирована, так как выяснилось, что H&M оплатила не все свои долги. В суд на ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ» подала компания «Ситиматик», — говорится в сообщении.

В марте этого года сообщалось, что сеть H&M ликвидировала юридическое лицо в России. Как писал тогда SHOT, процесс начался еще летом прошлого года, но из-за долгов компании процесс затянулся — суд наложил арест на счета организации в качестве обеспечительных мер. Канал сообщал что бренд должен был 76 млн рублей, кому именно — неизвестно. Торговой сети удалось погасить задолженность, компания подала заявление о ликвидации бизнеса в России.

H&M объявил об уходе из России летом 2022 года. Вскоре все магазины сети в России закрылись. 19 февраля на фоне новостей о возвращении брендов в РФ представитель шведского бренда заявил, что у компании нет планов по возврату в Россию.

Ранее сообщалось, что западные компании не спешат возвращаться в Россию.