Западные компании не спешат возвращаться в Россию

Bloomberg: западные компании не согласились с требованиями России по возвращению

Западный бизнес не согласился с требованиями российских властей для их возвращения, пишет Bloomberg.

По информации агентства, западные компании не намерены предметно обсуждать возвращение на российский рынок до окончания боевых действий на Украине и подписания мирного договора.

По словам управляющего Macro Advisory, стратегической консалтинговой фирмы, ориентированной на Россию, Криса Уифера, в его компанию поступили десятки запросов с просьбой оценить ситуацию после того, как президентом США был избран Дональд Трамп.

«Они все проводят комплексную проверку. Они все рассматривают свои варианты. После инаугурации Трампа к России стали относиться гораздо более пристально», — поделился Уифер.

Однако он уточнил, что ни одна из компаний не хочет спешить с возвращением, чтобы потом снова не покидать рынок и не нести убытки.

До этого британская газета Financial Times писала, что работающие в России иностранные компании, которые планировали уход из страны, приостановили эту работу в ожидании дальнейшего развития событий.

Ранее в России заявили, что Danone не сможет вернуться на рынок РФ.