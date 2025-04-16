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Биржевая цена на золото впервые превысила отметку в $3350 за тройскую унцию

Золото обновило исторический максимум, превысив $3350 за тройскую унцию
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Depositphotos

Цена золота впервые в истории превысила отметку в $3350 за тройскую унцию, достигнув нового рекорда в $3354,65. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 21:26 мск.

Июньский фьючерс на золото подорожал на 113,39 за тройскую унцию. В ходе сессии котировки краткосрочно обновили максимум до $3 354,65.

Прошлый исторический рекорд был достигнут утром 16 апреля. Стоимость золота составляла $300 за тройскую унцию.

8 апреля Госдума единогласно приняла в заключительном чтении закон, обязывающий российские банки усилить контроль за куплей-продажей драгоценных металлов.

3 апреля сообщалось, что стоимость золота на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, установила новый исторический рекорд. За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12% и достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма). Такая цена за золото еще не фиксировалась за всю историю.

Ранее в РФ оценили затраты на разведку золота и редкоземельных металлов.

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