Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ оценили затраты на разведку золота и редкоземельных металлов

Минприроды: на разведку золота и редкоземельных металлов потратили 77 млрд рублей
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов составили 76,7 миллиарда рублей в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.

«Суммарно затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов составили 76,7 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,8 миллиарда рублей, за счет собственных средств недропользователей – 74,9 миллиарда», — рассказали в ведомстве.

3 апреля сообщалось, что стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) установила новый исторический рекорд. За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12% и достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма). Так дорого золото не стоило еще никогда в истории. Позднее, к утру 3 апреля, стоимость скорректировалась до уровня в $3171,5 за тройскую унцию (плюс 0,02% к прошлому дню).

Предыдущий рекорд золото установило на торгах 27 марта. Биржевая стоимость золота выросла более чем на 1,5%, впервые в истории превысив уровень $3100 за тройскую унцию. Ситуацию со скачками цен на золото связывают со спросом на активы-убежища на фоне опасений тарифных угроз со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок вложений в золото.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами