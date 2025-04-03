В РФ оценили затраты на разведку золота и редкоземельных металлов

Общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов составили 76,7 миллиарда рублей в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.

«Суммарно затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов составили 76,7 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,8 миллиарда рублей, за счет собственных средств недропользователей – 74,9 миллиарда», — рассказали в ведомстве.

3 апреля сообщалось, что стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) установила новый исторический рекорд. За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12% и достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма). Так дорого золото не стоило еще никогда в истории. Позднее, к утру 3 апреля, стоимость скорректировалась до уровня в $3171,5 за тройскую унцию (плюс 0,02% к прошлому дню).

Предыдущий рекорд золото установило на торгах 27 марта. Биржевая стоимость золота выросла более чем на 1,5%, впервые в истории превысив уровень $3100 за тройскую унцию. Ситуацию со скачками цен на золото связывают со спросом на активы-убежища на фоне опасений тарифных угроз со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок вложений в золото.