Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитики снизили прогноз роста зарплат

Опрошенные Банком России аналитики понизили прогноз роста номинальных зарплат
close
Pixabay

Опрошенные Центробанком аналитики понизили свой прогноз роста номинальных зарплат в России в 2025 году, сообщила пресс-служба регулятора.

Речь идет о зарплате, которую работодатель выплачивает сотруднику по условиям трудового договора за количество отработанных часов или за объем произведенных товаров и услуг.

В предыдущем прогнозе аналитики ожидали ее рост в этом году на 12,5%. Однако теперь они понизили прогноз на 0,3%. В 2026 году, согласно их ожиданиям, номинальные зарплаты в России вырастут в среднем на 7,9% против ранее прогнозировавшихся 8,1%. В дальнейшем динамика замедлится до 7%, считают эксперты.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян в декабре 2025 года составит около 140 тыс. рублей и будет на 57% выше январских выплат и на 40% среднегодового значения.

По его словам, в январе 2025 года средняя зарплата россиян оказалась практически на 19% выше показателя за январь 2024 года и составила практически 89 тыс. рублей. В прошлом январе средняя зарплата равнялась 75 тыс. рублей.

Ранее россиянам пообещали зарплаты от 150 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами