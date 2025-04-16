Аналитики снизили прогноз роста зарплат

Опрошенные Центробанком аналитики понизили свой прогноз роста номинальных зарплат в России в 2025 году, сообщила пресс-служба регулятора.

Речь идет о зарплате, которую работодатель выплачивает сотруднику по условиям трудового договора за количество отработанных часов или за объем произведенных товаров и услуг.

В предыдущем прогнозе аналитики ожидали ее рост в этом году на 12,5%. Однако теперь они понизили прогноз на 0,3%. В 2026 году, согласно их ожиданиям, номинальные зарплаты в России вырастут в среднем на 7,9% против ранее прогнозировавшихся 8,1%. В дальнейшем динамика замедлится до 7%, считают эксперты.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян в декабре 2025 года составит около 140 тыс. рублей и будет на 57% выше январских выплат и на 40% среднегодового значения.

По его словам, в январе 2025 года средняя зарплата россиян оказалась практически на 19% выше показателя за январь 2024 года и составила практически 89 тыс. рублей. В прошлом январе средняя зарплата равнялась 75 тыс. рублей.

Ранее россиянам пообещали зарплаты от 150 тысяч рублей.