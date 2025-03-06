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Россиянам пообещали зарплаты от 150 тысяч рублей

Экономист Балынин: средняя зарплата россиян превысит 150 тыс. рублей к 2030 году
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Depositphotos

Средняя зарплата россиян к 2030 году достигнет 151 тыс. рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В прошлом году средняя заработная плата, по предварительным данным, в России составила 87,9 тыс. рублей. В этом году я ожидаю, что средняя зарплата будет в районе 100–105 тыс. рублей, а при сверхоптимистичном сценарии может даже и приблизиться к 110 тыс. рублей. При этом я не сомневаюсь в дальнейшем ежегодном росте средней зарплаты. И к 2030 году она поднимется до 151 тыс. рублей, тем самым в сравнении с 2020 годом увеличится на 100 тыс. рублей, а в сравнении с 2024 годом — на 63 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, этому будут способствовать ускоренный рост минимального размера заработной платы до 35 тыс. рублей, дефицит высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности и в IT-секторе, что будет отражаться в существенно ускоренном росте (в сравнении с уровнем инфляции) зарплат у соответствующих работников, ⁠совершенствовании оплаты труда работников в бюджетном секторе, ⁠инфляции.

Ранее россиянам объяснили, когда нужно просить повысить зарплату.

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