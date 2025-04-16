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ЦБ не поддерживает продление требования о продаже валютной выручки экспортерами

Минфин: Центробанк выступил против продления продажи валютной выручки
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Банк России имеет замечания к продлению на год требования о продаже валютной выручки экспортерами. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Правительство поддержало (указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров на год — «Газета.Ru»). Банк России имеет замечания», — сказал он.

Замминистра добавил, что Центробанк придерживается мнения о том, что в нынешней финансовой ситуации в продлении действия указа нет необходимости. Моисеев подчеркнул, что в настоящее время Минфин предпринимает попытки урегулировать ситуацию.

До этого сообщалось, что курс доллара на межбанковском рынке площадки «Финам» опустился до 82 рублей. Это произошло впервые с 19 марта 2025 года. Ожидается, что в перспективе ближайших нескольких месяцев доллар вернется к стоимости в 85-88 рублей.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало, что американский доллар занимал роль главного защитного актива десятки лет, но хаотичная политика президента Дональда Трампа и начало им торговой войны со всем миром привели к тому, что евро начал вытеснять американскую валюту в этом качестве

Ранее финансист назвал кризисом ситуацию на фондовых рынках.

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