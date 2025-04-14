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Американский доллар столкнулся с новой угрозой

Bloomberg: евро стал вытеснять доллар в качестве защитного актива
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Американский доллар занимал роль главного защитного актива десятки лет, но хаотичная политика президента Дональда Трампа и начало им торговой войны со всем миром привели к тому, что евро начал вытеснять американскую валюту в этом качестве, пишет агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, инвесторы на фоне роста доходности гособлигаций США и падения доллара начали переводить свои деньги в хранение в евро.

По прогнозам аналитиков, на этом фоне европейская валюта может подорожать до $1,2 — самого высокого уровня с середины 2021 года, хотя такой рост пока не входит в большинство базовых прогнозов.

На этой неделе онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman представил результаты исследования, согласно которым укрепление рубля с начала 2025 года привело к падению спроса россиян на займы для покупки товаров длительного пользования.

В январе 2025 года в общем объеме доля займов на указанные цели в среднем составляла 13,9%. По итогам февраля 2025 года она сократилась в полтора раза, или до 9,3% (-4,6 п.п.). Тенденция на снижение продолжилась и в марте, по итогам первых трех недель данного месяца показатель составил 7,6%, что в 1,8 раза меньше, чем в январе. В январе средневзвешенный курс доллара составлял 103,4 рубля, а в феврале — уже 92,7 рубля. За первые три недели марта он снизился до 86,7 рубля.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара и юаня к лету.

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