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Курс доллара на межбанковском рынке опустился до 82 рублей

Курс доллара на межбанковском рынке опустился до 82 рублей впервые с 19 марта
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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара на межбанковском рынке площадки «Финам» опустился до 82 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это произошло впервые с 19 марта 2025 года.

На 11:01 по московскому времени, курс доллара снизился на 0,57% — до 82,75 рубля. К 11:20 по московскому времени курс доллара опускался до 82 рублей (-1,47%).

До этого сообщалось, что в перспективе ближайших нескольких месяцев доллар вернется к стоимости в 85-88 рублей. Об этом написало «Лента.ру» со ссылкой на сообщение директора сервиса Купец CRM Анны Анисимовой. По ее словам, ослабление доллара до 80,9 рубля является временным и не создает оснований для устойчивого укрепления российской валюты.

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman представил результаты исследования, согласно которым укрепление рубля с начала 2025 года привело к падению спроса россиян на займы для покупки товаров длительного пользования.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара и юаня к лету.

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