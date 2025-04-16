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Италия потребует ухода UniCredit из России

Il Messaggero: в Италии потребуют ухода UniCredit из РФ
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Depositphotos

Власти Италии могут потребовать от банка UniCredit «как можно скорее» уйти из России. Об этом пишет итальянская газета Il Messaggero.

Уточняется, что власти Италии потребуют от банка уйти с российского рынка для сделки по поглощению UniCredit своего конкурента Banco BPM. Решение по сделке может быть принято 18 апреля.

До этого сообщалось, что группа UniCredit может ускорить свой уход из России при прекращении военного конфликта на Украине.

В октябре прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писало о том, что крупнейшие западные банки теряют возможность покинуть российский рынок. По его данным, российское правительство намерено блокировать любые попытки UniCredit и Raiffeisen Bank International продать местные подразделения покупателям, которые могут попасть под санкции. Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment в 2023 году отказался от потенциальной покупки российского бизнеса UniCredit из-за возможного противодействия властей США.

Ранее в России предупредили европейские банки о рисках банкротства.

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