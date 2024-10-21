Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предупредили европейские банки о рисках банкротства

Финансист Калманович: ЕЦБ может довести европейские банки до банкротства

close
Global Look Press

Европейские кредитные организации с двух сторон окружены ограничениями со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и России, на фоне чего они сталкиваются с трудностями ведения бизнеса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что банки UniCredit и Raiffeisen Bank практически не могут продать свои активы из-за требований российских и европейских регуляторов.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович подчеркнул, что кредитные организации вынуждены балансировать между собственными, западными и российскими интересами. Он добавил, что при условиях, созданных ЕЦБ, кредитные организации могут обанкротиться. По нормам регулятора, чтобы провести сделки, банкам нужно получить сперва одобрение государственной комиссии по иностранным инвестициям.

В то же время, европейские банки все еще получают прибыль от ведения бизнеса на российском рынке, что делает их потенциальный уход экономически нецелесообразным.

Другой фактор — новые правила в российском законодательстве, которые также затрудняют иностранным компаниям покинуть рынок РФ, подчеркивается в публикации.

17 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство России увеличивает обременения для иностранных инвесторов при выходе из российских активов. Взнос в бюджет РФ при их продаже вырастет до 35% от рыночной стоимости, размер скидки при такой сделке увеличится с 50% до 60%.

Ранее сенатор оценила последствия снятия санкций с России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами