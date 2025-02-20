Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В UniCredit связали окончание боев на Украине с возможностью уйти из России

Глава UniCredit заявил, что конец боев на Украине поможет банку уйти с рынка РФ
close
Depositphotos

Глава UniCredit Андреа Орчел заявил, что группа UniCredit может ускорить свой уход из России при прекращении военного конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times.

Он отметил, что окончание конфликта может ускорить процесс, так как условия сделки могут быть более выгодными для владельца актива. По его словам, количество желающих купить актив должно увеличиться. Также Орчел заявил, что желание группы покинуть российский рынок остается неизменным.

«Мы не можем развернуться назад», — отметил он.

В октябре прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писало о том, что крупнейшие западные банки теряют возможность покинуть российский рынок. По его данным, российское правительство намерено блокировать любые попытки UniCredit и Raiffeisen Bank International продать местные подразделения покупателям, которые могут попасть под санкции. Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment в 2023 году отказался от потенциальной покупки российского бизнеса UniCredit из-за возможного противодействия властей США.

Ранее в России предупредили европейские банки о рисках банкротства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами