В UniCredit связали окончание боев на Украине с возможностью уйти из России

Глава UniCredit Андреа Орчел заявил, что группа UniCredit может ускорить свой уход из России при прекращении военного конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times.

Он отметил, что окончание конфликта может ускорить процесс, так как условия сделки могут быть более выгодными для владельца актива. По его словам, количество желающих купить актив должно увеличиться. Также Орчел заявил, что желание группы покинуть российский рынок остается неизменным.

«Мы не можем развернуться назад», — отметил он.

В октябре прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писало о том, что крупнейшие западные банки теряют возможность покинуть российский рынок. По его данным, российское правительство намерено блокировать любые попытки UniCredit и Raiffeisen Bank International продать местные подразделения покупателям, которые могут попасть под санкции. Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment в 2023 году отказался от потенциальной покупки российского бизнеса UniCredit из-за возможного противодействия властей США.

Ранее в России предупредили европейские банки о рисках банкротства.