Названо условие смягчения санкций против России

Госдеп: смягчение санкций против РФ будет связано с прекращением огня на Украине

Смягчение американских санкций против РФ будет связано с прекращением огня на Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», — подчеркнула она.

До этого экономист и заведующий кафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов заявил, что США де-факто отменили часть санкций против РФ.

В подтверждение своих слов он привел факт возобновления выплат россиянам по замороженным активам без лицензии Euroclear.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом. Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций и так далее.

Ранее стало известно, что конгрессмены-демократы хотят ужесточить санкции против РФ.