Экономист заявил об отмене части американских санкций против РФ

США де-факто отменили часть санкций против РФ. С таким мнением выступил экономист и заведующий кафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов в интервью для Ura.ru.

«Сигнал американцев такой: мы санкции не отменяем, но при этом не следим строго за их исполнением», — пояснил свою мысль экономист.

В подтверждение своих слов он привел факт возобновления выплат россиянам по замороженным активам без лицензии Euroclear.

«Американцы не снимают с нас санкции, не дают указания европейским властям и организациям отменить ограничения против россиян и российских активов, но при этом не соблюдают их сами», — подчеркнул он.

До этого депутат Чепа счел продление Трампом санкций частью переговорного процесса.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о продлении на год действия пакета санкций против России, введенного его предшественником Джо Байденом. Речь идет об указе 14024. Документ был принят 15 апреля 2021 года. Изначально рестрикции вводились против российских частных и юридических лиц, которых обвинили в причастности к кибератакам, вмешательстве в выборы в США, обходе санкций и так далее.

Ранее в правительстве РФ выразили опасение по поводу отмены антироссийских санкций.