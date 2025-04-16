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Следствие назвало размер ущерба по новому делу бизнесмена Якубовского

Размер ущерба по новому делу бизнесмена Якубовского превысил 14 млрд рублей
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Валерий Левитин/РИА Новости

Расследование по новому уголовному делу бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского выявило нанесенный ущерб в размере свыше 14 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы сообщает ТАСС.

По версии следствия, организованное преступное сообщество (ОПС) в составе Якубовского, бывшего главы компании Petropavlovsk Павла Масловского и бывшего генерального директора компании «ППФИН Холдинг» Светланы Безруковой причинило потерпевшим ущерб в размере более 14 млрд рублей.

15 апреля сообщалось, что Мещанский суд Москвы заключил под стражу обвиняемых в растрате и создании ОПС Москвы Якубовского, Масловского и Безрукову.

9 апреля суд Пресненский суд Москвы приговорил экс-совладельца «Азбуки вкуса» к восьми годам колонии за мошенничество.

Уголовное дело против Якубовского, Масловского и Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.

Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал партнерам свою долю, а также свои активы сети «Кофе Хауз».

Ранее суд частично удовлетворил иски потерпевших по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса».

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