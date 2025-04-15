Осужденного экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестовали по новому делу

Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, бывшего главу золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского и экс-гендиректора компании «ППФИН Холдинг» Светлану Безрукову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Первые двое фигурантов обвиняются в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а Безрукова – в участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их отправили под арест на два месяца.

Как заявил ТАСС адвокат потерпевшей стороны Сергей Гревцов, троим фигурантам также предъявили обвинение в растрате.

9 апреля суд Пресненский суд Москвы приговорил экс-совладельца «Азбуки вкуса» к восьми годам колонии за мошенничество.

Уголовное дело против Якубовского, Масловского и Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.

Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал партнерам свою долю, а также свои активы сети «Кофе Хаус».

Ранее суд частично удовлетворил иски потерпевших по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса».