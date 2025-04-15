Путин оценил макроэкономические показатели в России

Путин заявил, что есть тенденция к улучшению макроэкономических показателей в РФ

В России есть тенденция к улучшению макроэкономических показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета, сообщает РИА Новости.

«Надо в темпе все реализовывать, именно в темпе, потому что с улучшением макроэкономических показателей, надеюсь, так оно и будет, к этому идет, тенденция такая, будут в целом меняться условия», — сказал российский лидер.

7 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России показывает хорошие темпы роста и привлекательна для инвестиций, особенно западных. Он отметил, что последние два года российская экономика растет на 4,1%.

6 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об успешном противостоянии России беспрецедентному санкционному давлению. По ее словам, российская экономика не только адаптировалась к новым условиям, но и превзошла по темпам роста экономики стран — инициаторов санкций.

Ранее были названы три главных фактора экономического роста России до 2035 года.