Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил макроэкономические показатели в России

Путин заявил, что есть тенденция к улучшению макроэкономических показателей в РФ
close
Михаил Метцель/РИА Новости

В России есть тенденция к улучшению макроэкономических показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета, сообщает РИА Новости.

«Надо в темпе все реализовывать, именно в темпе, потому что с улучшением макроэкономических показателей, надеюсь, так оно и будет, к этому идет, тенденция такая, будут в целом меняться условия», — сказал российский лидер.

7 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России показывает хорошие темпы роста и привлекательна для инвестиций, особенно западных. Он отметил, что последние два года российская экономика растет на 4,1%.

6 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об успешном противостоянии России беспрецедентному санкционному давлению. По ее словам, российская экономика не только адаптировалась к новым условиям, но и превзошла по темпам роста экономики стран — инициаторов санкций.

Ранее были названы три главных фактора экономического роста России до 2035 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами