Названы три главных фактора экономического роста России до 2035 года

Три ключевых фактора экономического роста России на ближайшее десятилетие — стабильный рубль, квалифицированные кадры, а также партнерство с дружественными странами. При комбинации этих факторов Россия способна стать инвестиционным хабом Евразии к 2035 году, заявил «Газете.Ru» инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига инвесторов» Станислав Скуйбеда.

«Без контроля инфляции и стабильного рубля любые реформы теряют смысл. После смягчения санкций возобновление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) станет драйвером для промышленности и IT, обеспечив доступ к технологиям и глобальным рынкам. Параллельно критически важно поддержать малый и средний бизнес — «кровеносную систему» экономики — через льготное кредитование. Пример Польши показал эффективность этой модели: $120 млрд ПИИ в 1990-х плюс жесткая монетарная политика дали устойчивый рост (UNCTAD, 2000). Реализация комплекса возможна за три-пять лет», — отметил Скуйбеда.

Он сослался на данные Всемирного банка, по которым в 2023 году ВВП России на 56,9% был сформирован сектором услуг (включает торговлю, финансы, транспорт, IT, туризм, госуслуги, здравоохранение, образование и недвижимость). Скуйбеда подчеркнул, что рост этого сектора невозможен без квалифицированных кадров. При сохранении проблемы «утечки мозгов» инвестиции в технологии теряют эффективность, а опыт Южной Кореи (7% ВВП на образование) и Индии (7% ВВП от IT-экспорта к 2010 году) доказывает — ставка на образовательные реформы и цифровизацию дает быстрый экономический эффект, уточнил инвестор.

Он добавил, что логистические издержки из-за размеров России съедают до 20% прибыли предприятий, а строительство Северного морского пути, модернизация энергосетей и транспортных узлов требуют не только инвестиций, но и технологических решений. Инвестор призвал учесть опыт ОАЭ — за 15 лет Эмираты диверсифицировали экономику через трансферт технологий и привлечение иностранных специалистов. Для России партнерство с дружественными странами может стать решением проблемы технологического отставания, уверен инвестор.

По мнению Скуйбеды, комбинация этих стратегий за 7-10 лет создаст новые рабочие места в IT, логистике, обрабатывающей промышленности и доступные кредиты для предпринимателей (+30-40% роста компаний малого и среднего бизнеса). Двумя другими эффектами станут рост зарплат россиян на 15-20% за счет повышения производительности и цифровые сервисы вместо бюрократии (что означает сокращение издержек бизнеса на 25%), сказал инвестор. Он заключил, что к 2035 году Россия способна стать инвестиционным хабом Евразии.

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