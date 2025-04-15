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Набиуллина рассказала о замедлении темпов роста цен на жилье в ряде регионов России

Набиуллина: темп роста цен на жилье в некоторых регионах РФ замедлился
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Пресс-служба Банка России

Темп роста цен на жилье в некоторых регионах России замедлился, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счет рискованных кредитов. Для этого вводится показатель долговой нагрузки на гражданина, а также требования к первоначальному взносу. По словам Набиуллиной, эти показатели очень важны.

В начале апреля председатель ЦБ заявила, что рыночные ипотечные программы станут доступны для большинства россиян при условии снижения инфляции и последующего снижения процентных ставок.

Также Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки на сегодняшний день является несвоевременным и повлекло бы за собой ряд негативных последствий для российской экономики.

Как подчеркнула глава регулятора, годовая инфляция в России продолжает находиться на высоком уровне. Нынешние темпы роста потребительских цен в стране не позволяют перейти к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее Набиуллина сообщила о ключевых ценностях ЦБ и кабмина.

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