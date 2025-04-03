Названо условие повышения доступности ипотеки для россиян

Рыночные ипотечные программы станут доступны для большинства россиян при условии снижения инфляции и последующего снижения процентных ставок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет агентство ТАСС.

Председатель Центробанка напомнила, что ипотека в России начала активно развиваться без льготных массовых программ в тот период, когда инфляция составляла 4%. По ее словам, тогда ставки по ипотеке составляли около 8%.

В настоящее время, по словам главы регулятора, увеличилась доля жилья, которая приобретается за счет собственных средств. «Они выбирают (между) сбережения в банках или покупать жилье. Это выбор граждан», — добавила она.

Также Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки на сегодняшний день является несвоевременным и повлекло бы за собой ряд негативных последствий для российской экономики.

Как подчеркнула глава регулятора, годовая инфляция в России продолжает находиться на высоком уровне. Нынешние темпы роста потребительских цен в стране не позволяют перейти к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее Набиуллина сообщила о ключевых ценностях ЦБ и кабмина.